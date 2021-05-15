DarkSide використовувала для кібератаки на трубопровід програми-вимагачі.

Російська хакерська група DarkSide, яку ФБР звинуватило в атаці на один з найбільших трубопроводів США Colonial Pipeline, заявила, що закривається через «тиск» з боку Сполучених Штатів.

Про це пише NYT з посиланням на лист кіберфахівців у розпорядженні.

Читайте такожДвоє росіян визнали себе винними у хакерських атаках на СШАУ своєму повідомленні DarkSide зазначила, що втратила доступ до публічної частини своєї онлайн-системи, зокрема блогу й платіжного сервера, а також коштів, які були переведені на невідомий рахунок.

При цьому аналітики у коментарі The Wall Street Journal зауважили, що заява DarkSide може бути обманом, що дозволить її учасникам перегрупуватися та відвернути увагу через завдану атаку.

Що сталося

Через кібератаку на трубопровід Вашингтон був змушений оголосити надзвичайний стан, що передбачає, зокрема, відновлення транспортування палива шляхом залучення кораблів.

Трубопровід Colonial Pipeline забезпечує транспортування 2,5 мільйона барелів палива щодня, що складає 45% від усіх поставок дизелю, бензину й авіакеросину на Східному узбережжі.

В масштабній кібератаці Вашингтон звинуватив російську групу DarkSide, яка використовувала для цього програми-вимагачі.

Експерти стверджують, що через цей випадок ціни на паливо, ймовірно, зростуть на 2-3%, але наслідки будуть гіршими, якщо процес відновлення займе більше часу.

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Автор: Яна Ставська