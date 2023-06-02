Там зазначили, що науково неможливо пояснити лише невелику частину явищ.

В NASA вперше відкрито розповіли про хід досліджень непізнаних аномальних об'єктів або явищ.

Спецгрупа з вивчення непізнаних повітряних явищ, раніше званих НЛО, створена в червні 2022 року, провела перше публічне засідання і розповіла, що вивчила понад 800 повідомлень про непізнані літаючі об'єкти, з яких тільки невелика частина не піддається науковому поясненню, передає Бі-бі-сі.

"Нам надходять до 100 відомостей на місяць про загадкові на перший погляд явища", - повідомив директор Управління з вивчення аномалій Пентагону Шон Кіркпатрік.

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Але, за його словами, число явищ, які "дійсно є аномалією" становить всього до 5% від загального числа.

На засіданні присутнім показали ролик, знятий військовим літаком над західною частиною США, на якому було добре видно рухомі в небі точки світла. Насправді це виявився звичайний цивільний літак.

У звіті Пентагону за 2021 рік зазначається, що з 144 спостережень пілотів військових літаків, зроблених з 2004 року, всі, крім одного, залишилися незрозумілими. Фахівці припускають можливість того, що ці об'єкти мають позаземне походження.

Випадки фіксації НЛО

У квітні стало відомо, що в США один з пасажирів літака зафіксував НЛО у формі сигари. Об'єкт рухався з постійною швидкістю нарівні з літаком, а потім зник у хмарах.

Пасажир зняв дивний об'єкт на камеру телефону, а потім поширив відео в мережі. На кадрах видно, як срібляста прямокутна пляма рухається на тій же висоті, що і літак, наближається до хмар і зникає.

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