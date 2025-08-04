Тунелі розташовані на глибині від 1,5 до 6 метрів під землею.

Археологи виявили мережу прихованих тунелів під стародавнім містом Хоученцзуй на півночі Китаю, вік якого перевищує 4000 років, пише dailygalaxy.com.

Місто Хоученцзуй, розташоване у Внутрішній Монголії, було засноване в епоху Луншань, 4300-4500 років тому. Місто, що займає значну площу в 15 мільйонів квадратних футів, було спочатку виявлено 2005 року, але масштабні розкопки почалися тільки 2019 року.

Як наголошується в статті, археологічні дані засвідчили, що місто було добре укріплене трьома концентричними оборонними стінами, баштами, воротами, що охороняються, і глибокими ровами. Ці особливості вказують на те, що поселення призначалося не тільки для проживання, а й для стратегічного захисту від царств-суперників.

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При цьому під час останніх розкопок було виявлено шість пересічних тунелів, прихованих під містом. Ці тунелі розташовані на глибині від 1,5 до 6 метрів під землею і мають висоту від 0,9 до 1,8 метрів, деякі з них навіть проходять під міськими валами і виходять за межі його оборонного периметра.

Фотографії тунелів були опубліковані Китайською академією суспільних наук. Це відкриття дає змогу припустити, що тунелі могли служити як засобом безпечного переміщення містом, так і шляхом евакуації в разі нападу.

Археологи тепер вважають, що ці підземні споруди можуть пролити світло на те, як ранні китайські міста поєднували оборону з доступністю. "Непоганий шлях до відступу, якщо сусіднє царство вирішило напасти", - зазначають дослідники.

Раніше в Йорданії археологи знайшли 2000-літню гробницю, яка знаходиться під одним із семи чудес світу - Петрою.

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