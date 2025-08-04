Під містом виявлено шість пересічних тунелів / фото Китайська академія суспільних наук

Археологи виявили мережу прихованих тунелів під стародавнім містом Хоученцзуй на півночі Китаю, вік якого перевищує 4000 років, пише dailygalaxy.com.

Місто Хоученцзуй, розташоване у Внутрішній Монголії, було засноване в епоху Луншань, 4300-4500 років тому. Місто, що займає значну площу в 15 мільйонів квадратних футів, було спочатку виявлено 2005 року, але масштабні розкопки почалися тільки 2019 року.

Як наголошується в статті, археологічні дані засвідчили, що місто було добре укріплене трьома концентричними оборонними стінами, баштами, воротами, що охороняються, і глибокими ровами. Ці особливості вказують на те, що поселення призначалося не тільки для проживання, а й для стратегічного захисту від царств-суперників.

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При цьому під час останніх розкопок було виявлено шість пересічних тунелів, прихованих під містом. Ці тунелі розташовані на глибині від 1,5 до 6 метрів під землею і мають висоту від 0,9 до 1,8 метрів, деякі з них навіть проходять під міськими валами і виходять за межі його оборонного периметра.

    фото Китайська академія суспільних наук

    Фотографії тунелів були опубліковані Китайською академією суспільних наук. Це відкриття дає змогу припустити, що тунелі могли служити як засобом безпечного переміщення містом, так і шляхом евакуації в разі нападу.

    фото Китайська академія суспільних наук

    Археологи тепер вважають, що ці підземні споруди можуть пролити світло на те, як ранні китайські міста поєднували оборону з доступністю. "Непоганий шлях до відступу, якщо сусіднє царство вирішило напасти", - зазначають дослідники.

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