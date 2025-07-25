Під Петрою ховається гробниця, в якій зберігаються останки щонайменше 12 осіб.

У Йорданії археологи знайшли 2000-літню гробницю, яка знаходиться під одним із семи чудес світу - Петрою. Під знаменитим скельним храмом-мавзолеєм Ель-Хазне, який відомий як "Скарбниця фараона", було виявлено близько дюжини скелетів, пише Mirror.

Зазначається, що розкопки під Петрою почалися ще торік, після того, як виконавчий директор Американського центру досліджень Пірс Пол Крісман разом із командою археологів виявили 12 людських скелетів під Ель-Хазне. Тепер же археологи з'ясували, що там знаходиться ціла гробниця, а останки належать людям, які жили дві тисячі років тому.

"Це надзвичайно рідкісне відкриття. За два століття, протягом яких Петра досліджується археологами, нічого подібного раніше не знаходили. Навіть біля однієї з найвідоміших будівель у світі ще можна зробити величезні відкриття", - заявив ведучий Discovery Channel Джош Гейтс, якого запросили на місце розкопок.

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У виданні поділилися, що команда археологів використовувала передову технологію вивчення ґрунту, щоб підтвердити місцезнаходження додаткових гробниць на цій ділянці. Дані збіглися з іншою інформацією, отриманою з регіонів, де раніше були знайдені гробниці.

За словами Крісмана, знайдені артефакти дуже добре збереглися, на відміну від людських останків. Він пояснив, що їхній стан пов'язаний із високою вологістю Петри та сезонними повенями.

Інші знахідки археологів

Раніше в Чехії знайшли фрагменти нагрудника воїна віком 3200 років. Це всього лише другий випадок знахідки стародавніх бронзових обладунків у країні.

Крім того, в Італії було виявлено рідкісну незайману гробницю етрусків. Усередині археологи знайшли останки, які оточені більш ніж сотнею артефактів, включно з керамікою, зброєю, бронзовими прикрасами і срібними прикрасами для волосся.

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