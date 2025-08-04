Він неодноразово застерігав людство від подібних спроб, але його досі ніхто не послухав.

Поки в усьому світі триває зростання інтересу до НЛО і позаземного життя, відомий фізик Стівен Гокінг послідовно закликав до стриманості, стверджуючи, що прагнення людства встановити контакт з інопланетними цивілізаціями може обернутися катастрофою.

У період до своєї смерті 2018 року Гокінг постійно попереджав, що будь-які цілеспрямовані спроби зв'язатися з інопланетянами - особливо з тими, хто може значно перевершувати нас у розвитку, - можуть поставити під загрозу саме виживання людства, пише Mirror.

Він побоювався, що замість того, щоб проявити цікавість або добру волю, надзвичайно розумна позаземна раса може розглядати Землю як світ, готовий до розграбування.

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"Якщо інопланетяни коли-небудь навістять нас. Результат може бути таким самим, як коли Колумб висадився в Америці, і це не надто добре обернулося для корінних жителів", - заявляв Гокінг в епізоді "У Всесвіті зі Стівеном Гокінгом" 2010 року.

Гокінг вважав дурним припускати, що високорозвинені цивілізації за своєю природою будуть миролюбними. Навпаки, людська історія показує, що під час зіткнення домінантних суспільств із менш розвиненими культурами скоріше проявляються завоювання, колонізація або ігнорування страждань, аніж переговори й мирне співіснування.

Гокінг припускав, що цивілізації, які володіють технологіями для міжзоряних подорожей, найімовірніше, вже виснажили ресурси своєї рідної планети і тепер борознять космос у пошуках нових світів для колонізації або видобутку сировини.

За таких обставин Земля може здатися радше ціллю для захоплення, ніж потенційним союзником. Попри те, що Гокінг підтримував ідею пошуку розумного життя за межами Землі, він чітко розмежовував "прослуховування" і "контакт".

Так, проєкти на кшталт Breakthrough Listen, що отримали підтримку Гокінга, зосереджені на прийомі можливих інопланетних сигналів. Водночас програми Breakthrough Message і METI (Messaging Extraterrestrial Intelligence) просувають ідею активної трансляції повідомлень у космос, щоб оголосити про своє існування іншим цивілізаціям.

Гокінг категорично не підтримував такі ініціативи. З його точки зору, пасивне спостереження має науковий сенс, а ось активне "оголошення про себе" приховує в собі безрозсудну загрозу. "Досить поглянути на нас самих, щоб зрозуміти, на що може перетворитися розумне життя - і це не та зустріч, яку ми б хотіли", - попереджав він.

Це застереження знову стало актуальним на тлі зростання суспільної та урядової уваги до феномену непізнаних повітряних об'єктів (НЛО).

Інші новини про НЛО

Раніше УНІАН повідомляв, що ЦРУ опублікувало звіт про напад інопланетян на радянських військових, що стався 35 років тому. В одному з документів ідеться про те, що це нібито було "відповіддю" на збиття радянськими солдатами непізнаного літаючого об'єкта, що пролітав над військовою базою.

Крім того, ми розповідали, чим виявився таємничий об'єкт у Балтійському морі, який прийняли за НЛО. На дні було виявлено щось, що на одному із сонарних знімків виглядало як космічний корабель "Тисячолітній сокіл" із кіновсесвіту "Зоряних воєн".

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