"Дієти" різних видів птерозаврів відрізнялися між собою, що давало їм змогу співіснувати в одному середовищі існування без особливої конкуренції за їжу.

Аналіз скам'янілого вмісту шлунків птерозаврів, які жили 182 мільйони років тому, дав змогу вченим з'ясувати їхні харчові звички. Як пише Independent, вчені виявили, що гігантські літаючі ящери, розмах крил яких сягав 12 метрів, харчувалися дрібною рибою і кальмарами.

У дослідженні, опублікованому в журналі Journal of Vertebrate Paleontology, вчені з Університету Портсмута і Державного музею природознавства Штутгарта (SMNS) в Німеччині, проаналізували скам'янілий вміст шлунків двох видів птерозаврів, dorygnathus і campylognathoides, з раннього юрського періоду, знайдених на території сучасної південно-західної Німеччини.

Було виявлено, що dorygnathus їв дрібну рибу в якості останнього прийому їжі, в той час як campylognathoides харчувався доісторичними кальмарами.

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Як зазначив доктор Семюель Купер із Портсмутського університету, раніше припускали, що campylognathoides харчувався рибою, так само, як dorygnathus, у шлунку якого виявлено дрібні риб'ячі кістки.

Однак той факт, що ці два види птерозаврів харчувалися різною здобиччю, давав змогу dorygnathus і campylognathoides співіснувати в одному середовищі існування без особливої конкуренції за їжу між двома видами.

Раніше в Китаї знайшли найменше з коли-небудь виявлених скам'янілостей яєць динозавра віком 80 мільйонів років. Науковці підтвердили, що яйця належали новому роду і виду динозаврів, який отримав назву Minioolithus ganzhouensis.

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