Знайдені яйця належать новому роду і виду динозаврів.

Археологи в Китаї виявили найменше з коли-небудь виявлених скам'янілостей яєць динозавра - віком 80 мільйонів років.

Як пише InterestingEngineering, у 2021 році на будівельному майданчику в Ганьчжоу дослідники виявили кладку з шести яєць абсолютно нового виду динозаврів. Яйця було виявлено в добре збереженому гнізді, що дає цінну контекстну інформацію про гніздову поведінку цього стародавнього виду.

Як зазначає видання, басейн Ганьчжоу в провінції Цзянсі, Південний Китай, відомий серед палеонтологів як одне з "найбагатших місць викопних яєць у світі".

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Спільна дослідницька група з Китайського університету геологічних наук (Ухань) та Інституту палеонтології хребетних і палеоантропології Китайської академії наук провела ретельний аналіз шести яєць. Дослідження опубліковано в журналі Historical Biology.

Вони вивчили поверхню і структуру яєць за допомогою новітніх неруйнівних методів, які дозволили дослідникам вивчати делікатні скам'янілості, не завдаючи їм пошкоджень.

Після великого трирічного дослідження вчені підтвердили, що яйця належали новому роду і виду динозаврів, який отримав назву Minioolithus ganzhouensis.

Зазначається, що найбільш неушкоджене яйце розміром всього 29 мм встановило новий світовий рекорд як найменше викопне яйце динозавра, коли-небудь виявлене, згідно з Китайською академією наук.

Раніше в Лінкольнширі (Велика Британія) було знайдено поселення і докази сільськогосподарської діяльності людей, які жили тут близько 6000 років тому.

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