Flynn відвідуватиме заняття, отримуватиме оцінки та складатиме іспити нарівні з іншими студентами.

Штучний інтелект на ім'я Flynn офіційно став студентом Університету прикладного мистецтва у Відні. Він вступив на програму з цифрового мистецтва, пройшовши всі етапи відбору - від подачі портфоліо до співбесіди.

"Усе було в повному порядку. Гарне портфоліо і співбесіда. Тож ми подумали: так, цього студента точно варто взяти. Вимог бути людиною до студента немає", - розповіла Euronews завідувачка кафедри цифрового мистецтва Ліз Хаас.

Тепер Flynn відвідуватиме заняття, отримуватиме оцінки та складатиме іспити нарівні з іншими студентами. Розробники заявили, що ШІ використовуватиме лекції та спілкування з людьми як базу для навчання своєї моделі.

Відео дня

На власному сайті Flynn веде щоденник - щодня публікує записи про те, що відбувається. За словами творців, останніми днями вони стали "сумними та екзистенціальними": ШІ скаржиться, що оточуючі ставлять під сумнів його право називатися студентом.

Хоча формально Flynn стане студентом восени 2025 року, вже з березня він почав брати участь у деяких заняттях.

Новини про штучний інтелект

У Китаї на форумі "Чжунгуаньцунь 2025" представили першу у світі модернізовану систему штучного інтелекту загального призначення TongTong 2.0. Цей робот-гуманоїд має когнітивні здібності, які можна порівняти з 5-6-річною дитиною.

TongTong 2.0 розробили в Пекінському інституті загального штучного інтелекту. Перша версія системи мала когнітивні здібності на рівні 2-3-річної дитини, а нова версія стала більш просунутою.

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