Україну незабаром накриє сильна магнітна буря, яка триватиме 6 днів. У цей період можливе погане самопочуття у метеочутливих людей.
Коли найближча магнітна буря
Пік сонячної активності припадає на період з четверга 19 листопада по середу 25 листопада. За прогнозами фахівців, 20 листопада і 22 листопада очікуються найсильніші сплески сонячної активності в цьому місяці.
Вплив магнітної бурі на здоров'я
Магнітні бурі можуть негативно впливати на самопочуття. Найсильніше їх наслідки відчувають метеочутливі і літні люди, а також власники хронічних захворювань.
Можливі симптоми при магнітних бурях:
- слабкість;
- сонливість;
- головний і м'язовий біль;
- біль у спині, хребті, шиї;
- запаморочення;
- підвищений артеріальний тиск;
- нудота;
- поганий настрій, стрес.
Щоб виключити негативний вплив бур на здоров'я, ведіть правильний спосіб життя. На період магнітної активності відмовтеся від сигарет і випивки, не переробляйте, висипайтеся, проводите більше часу на свіжому повітрі. Якщо ваше самопочуття дуже погане - візьміть лікарняний на роботі.
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