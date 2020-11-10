З 19 по 25 жовтня в Україні очікуються сильні магнітні бурі.

Україну незабаром накриє сильна магнітна буря, яка триватиме 6 днів. У цей період можливе погане самопочуття у метеочутливих людей.

Коли найближча магнітна буря

Пік сонячної активності припадає на період з четверга 19 листопада по середу 25 листопада. За прогнозами фахівців, 20 листопада і 22 листопада очікуються найсильніші сплески сонячної активності в цьому місяці.

Вплив магнітної бурі на здоров'я

Магнітні бурі можуть негативно впливати на самопочуття. Найсильніше їх наслідки відчувають метеочутливі і літні люди, а також власники хронічних захворювань.

Можливі симптоми при магнітних бурях:

слабкість;

сонливість;

головний і м'язовий біль;

біль у спині, хребті, шиї;

запаморочення;

підвищений артеріальний тиск;

нудота;

поганий настрій, стрес.

Щоб виключити негативний вплив бур на здоров'я, ведіть правильний спосіб життя. На період магнітної активності відмовтеся від сигарет і випивки, не переробляйте, висипайтеся, проводите більше часу на свіжому повітрі. Якщо ваше самопочуття дуже погане - візьміть лікарняний на роботі.

Читайте також інші новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Катерина Пулатова