Магнітні бурі в Україні / фото ua.depositphotos.com

Україну незабаром накриє сильна магнітна буря, яка триватиме 6 днів. У цей період можливе погане самопочуття у метеочутливих людей.

Коли найближча магнітна буря

Прогноз магнітних бур на листопад / фото tesis.lebedev.ru

Пік сонячної активності припадає на період з четверга 19 листопада по середу 25 листопада. За прогнозами фахівців, 20 листопада і 22 листопада очікуються найсильніші сплески сонячної активності в цьому місяці.

Вплив магнітної бурі на здоров'я

Магнітні бурі можуть негативно впливати на самопочуття. Найсильніше їх наслідки відчувають метеочутливі і літні люди, а також власники хронічних захворювань.

Можливі симптоми при магнітних бурях:

  • слабкість;
  • сонливість;
  • головний і м'язовий біль;
  • біль у спині, хребті, шиї;
  • запаморочення;
  • підвищений артеріальний тиск;
  • нудота;
  • поганий настрій, стрес.

Щоб виключити негативний вплив бур на здоров'я, ведіть правильний спосіб життя. На період магнітної активності відмовтеся від сигарет і випивки, не переробляйте, висипайтеся, проводите більше часу на свіжому повітрі. Якщо ваше самопочуття дуже погане - візьміть лікарняний на роботі.

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Автор: Катерина Пулатова