Нектокариди нагадували сучасних кальмарів із помітними головами.

Вчені змогли розгадати таємницю скам'янілостей стародавніх істот, схожих на кальмарів, які були знайдені в Північній Гренландії. Ці істоти жили понад 500 мільйонів років тому, пише Interesting Engineering.

Зазначається, що тривалий час вчені були спантеличені скам'янілостями нектокаридів, які нагадували сучасних кальмарів із помітними головами та чимось, схожим на щупальця. Найпопулярнішим припущенням було те, що вони є предками головоногих (восьминоги, каракатиці та кальмари), але це не так.

Група вчених із Брістольського університету з'ясувала, що нектокариди насправді є ранніми нащадками стрілоподібних черв'яків. Щоб докопатися до істини, вони вирушили в експедицію в Сіріус-Пассет у Гренландії. Саме там знайшли багато скам'янілостей морських організмів раннього кембрійського періоду.

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"Ми виявили, що наші нектокаридіди зберегли частини своєї нервової системи у вигляді парних мінералізованих структур, і це стало підказкою про те, де ці тварини перебувають на дереві життя", - розповів доктор Якоб Вінтер із Брістольського університету.

Ідентифікація стала можливою завдяки тому, що в скам'янілостях зберігся вентральний ганглій. Це характерна особливість стрілоподібних черв'яків.

"Тепер у нас був неспростовний доказ, що дає змогу розв'язати суперечку про нектокариди. Нектокариди мають низку спільних рис із деякими іншими скам'янілостями, які також належать до роду стрілоподібних черв'яків", - зазначив співавтор дослідження з Корейського полярного інституту доктор Те-Юн Парк.

У США знайшли скам'янілості однієї з найбільших саламандр в історії

Раніше вчені виявили гігантський вид саламандр. За їхніми словами, представники виду Dynamognathus robertsoni мали довжину близько 40 см.

Дослідники не тільки виявили новий вид, а й відкрили безпрецедентне вікно в еволюцію сімейства амфібій. Вони дізналися більше про темних саламандр.

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