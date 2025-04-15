Про цей глибоководний вид відомо небагато, але його назва натякає на його незвично довгі щупальця.

Дивовижні кадри були зняті під час експедиції Minderoo-UWA Deep-Sea Research Centre і Inkfish в Антарктиді з грудня 2024 року по січень 2025 року.

Як пише IFLScience, на глибині 1000 метрів дистанційно керований апарат (ROV) команди виявив вид головоногих молюсків, відомий як Moratoothopsis longimana, примарно-білих кальмарів із довгими, елегантними щупальцями.

"Про цей глибоководний вид відомо небагато, але його назва натякає на його незвично довгі щупальця. Ймовірно, це мисливець у середній воді, це рідкісне спостереження", - написали вони.

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Цікаво, що приблизно на тій самій глибині вони також зіткнулися зі Slosarczykovia circumantarctica. У цього головоногого молюска напівпрозора тканина, що дає змогу чітко бачити його внутрішні органи, включно з травним трактом. У нього великі очі, що світяться, які ідеально підходять для навігації в чорних глибинах океану, куди ніколи не проникає сонячне світло.

"Описаний як "найбільший сюрприз" подорожі, команда також задокументувала Alluroteuthis antarcticus на глибині 1500 метрів. Одну вражаючу червоно-червону особину навіть помітили такою, що стискала у своїх щупальцях спійману здобич - можливо, мантію іншого кальмара, можливо, навіть одного з його власного виду", - сказано в статті.

Важливо, що Антарктика є домом для цілої низки головоногих молюсків, від дуже маленького 15-сантиметрового Brachioteuthis до дуже великого 4-метрового Mesonychoteuthis - колосального кальмара. Гігантський антарктичний восьминіг також мешкає в холодних водах, що оточують континент.

Багато з цих головоногих молюсків виробили унікальні фізіологічні риси, щоб виживати у водах Південного океану з температурою нижче нуля. Наприклад, у гігантського антарктичного восьминога особлива блакитна кров, яка допомагає забезпечувати тканини киснем за мінусових температур. В інших морських видів кров перекачує антифризні білки, що допомагають справлятися з дуже холодною водою.

"Хоча науці відомі десятки видів кальмарів Південного океану, багато інших, ймовірно, ще не виявлено і вони уникають будь-якого контакту з людиною. Крім головоногих молюсків, загальне біорізноманіття Південного океану досі не повністю вивчено. Його суворий клімат і віддаленість довгий час перешкоджали науковим дослідженням, хоча останні досягнення в галузі технологій неухильно розширюють наші знання - як і ця остання експедиція Центру глибоководних досліджень Міндеру-UWA", - наголошується в статті.

Група австралійських вчених зосереджена на вивченні глибоких вод Південної півкулі, які часто не беруть до уваги, від крижаного Південного океану до віддалених западин Тихого океану. У період з липня по жовтень 2024 року вони вирушили на дослідження западини Тонга в південно-західній частині Тихого океану і зуміли зняти надзвичайно рідкісні кадри великоперізого кальмара, відомого своєю інопланетною зовнішністю і неймовірно довгими щупальцями.

Дослідження вод Антарктиди

13 січня від крижаного щита в Антарктиді відколовся гігантський айсберг завдовжки близько 30 кілометрів, відкривши ділянку океану, яка не бачила сонячного світла десятиліттями.

Команда вчених, що перебувала на борту дослідницького судна, вирішила обстежити морське дно в зоні, яка щойно оголилася. До цього моменту жодна людина не вивчала цю частину глибокого моря.

Те, що вони виявили під айсбергом, їх здивувало: гігантські морські павуки, восьминоги, крижані риби, корали і губки, зокрема губка у формі вази, вік якої, можливо, сягає кількох сотень років. Дослідники вважають, що зможуть описати десятки нових для науки видів.

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