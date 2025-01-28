Цей об'єкт наблизився до Землі, через що астрономи попереджали про загрозу.

Об'єкт у космосі, який астрономи спочатку назвали "тривожно близьким астероїдом", що прямує до Землі, виявився автомобілем Tesla, який Ілон Маск запустив у 2018 році в межах рекламної кампанії, пише The Independent.

Раніше астроном-любитель заявив, що "астероїд", який позначений 2018 CN41, проходив дуже близько до Землі. Коли він наблизився до нашої планети менш ніж на 240 тисяч км, то викликав занепокоєння, що він може зіткнутися із Землею.

Водночас Центр малих планет, який офіційно визнає такі космічні камені, впродовж доби спростував такі висновки. Однак там наголосили, що цим об'єктом є вишнево-червоний Tesla Roadster, який Ілон Маск запустив у космос під час першого польоту ракети Falcon Heavy компанії SpaceX.

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"Позначення 2018 CN41, оголошене в MPEC 2025-A38 від 2 січня 2025 року, видаляється. Було зазначено, що орбіта збігається зі штучним об'єктом 2018-017A, розгінним блоком Falcon Heavy з родстером Tesla. Позначення 2018 CN41 видаляється і буде внесено до списку як пропущене", - додали у повідомленні.

У The Independent нагадали, що автомобіль з манекеном на ім'я "Стармен" було запущено у 2018 році, як фіктивне корисне навантаження, після того воно обертається навколо Сонця.

Тоді у Tesla наголошували, що відправили автомобіль, а не звичайний бетонний блок, аби створити "невелику забаву".

"Все нудне - це жахливо, особливо компанії, тому ми вирішили відправити щось незвичайне, щось, що змусило нас відчути", - зазначили там.

За словами астронома-любителя з Туреччини, який забажав називати себе "G", запуск Falcon у цьому питанні ніколи не спадав йому на думку.

"Я майже дійшов висновку, що це був справжній ОСЗ (навколоземний об'єкт), і припинив пошуки, але поцікавився у списку розсилки малих планет, щоб розвіяти останні сумніви. Принаймні, нам вдалося відфільтрувати деякі спостереження не малих планет з бази даних MPC", - додав "G".

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Раніше вчені зробили відкриття, в якому виявилось, що невідомий об'єкт відірвав від Місяця величезний шматок. За їхніми словами, зафіксований уламок - це своєрідний "міні-Місяць".

Також науковці знайшли планету, яка має найбільшу в історії швидкість вітру. Нею виявився газовий гігант WASP-127b, який знаходиться на відстані понад 500 світлових років від Землі.

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