Скам'янілості, знайдені ще у 1942 році, довго вважали рештками просто дитинчати Т-Рекса.

Вчені відкрили новий вид динозаврів, що жили 66 мільйонів років тому. Але проводити нові розкопки для цього не знадобилося. Дослідники просто проаналізували викопні рештки, які давно були в руках науки.

Згідно зі звітом, опублікованим у журналі Fossil Studies, новий аналіз скам’янілих зразків показує, що вони не належали молодим особинам виду Тиранозавр Рекс, як помилково вважалося раніше. Насправді це рештки дорослих особин іншого виду – значно меншого за Т-Рекса, проте спритнішого.

Зазначається, що наукові суперечки щодо видової приналежності цих скам’янілостей велися вже багато десятиліть від того, як в американському штаті Монтана у 1942 році був знайдений перший повний череп. Частина дослідників вважали, що це був окремий вид Nanotyrannus lancensis – менший та тендітніший родич Т-Рекса, тоді як інші наполягали, що це рештки звичайного дитинчати Т-Рекса.

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Як пояснили автори нового дослідження, вони намагалися змоделювати, як тварина, якій належать ці рештки, могла би вирости у дорослого Т-Рекса. І моделювання давало неправдоподібні темпи набору маси, що зрештою поклало край теорії про приналежність решток молодій особині Т-Рекса.

За словами дослідників, їхнє моделювання показало, що ця тварина могла би мати щонайбільше 900-1500 кілограмів маси при довжині тіла близько п’яти метрів. Тоді як дорослий Т-Рекс важив близько 8 000 кілограмів при довжині тіла близько дев’яти метрів.

Крім того, детальне порівняння цих скам’янілостей з іншими рештками, однозначно ідентифікованими як молодняк Т-Рекса, виявило помітну різницю між ними. Спірний зразок не мав "дуже характерних" рис, які були у молодняка Т-Рекса. Зокрема виявлено істотну різницю у кінцівках – у Т-Рексів вони важчі, товстіші та коротші.

"Це насправді зовсім інша тварина – маленька, швидка, спритна. Т-Рекс покладався на розмір і силу, але ця тварина покладалася на швидкість", – кажуть науковці, але визнають, що ймовірно, це є близькі видові родичі.

"Нещодавно здавалося, що ми нарешті вирішили цю проблему, і це був молодий Т-Рекс. Я сам дуже скептично ставився до Nanotyrannus приблизно до шести років тому, коли уважно подивився на скам’янілості і з подивом усвідомив, що всі ці роки ми помилялися", – розповів один з авторів дослідження.

Інші цікаві матеріали щодо вивчення динозаврів

Як писав УНІАН, вчені озвучили нову версію загибелі динозаврів, яка не покладає провину безпосередньо на падіння метеора. Нещодавнє дослідження американських вчених доводить, що прадавні рептилії вимерли через серію величезних вивержень вулканів.

Також ми розповідали, що люди помирають від старості з вини динозаврів. Саме динозаври свого часу загнали пращурів сучасних ссавців у такі нестерпні умови існування, в яких довголіття стало неможливим і непотрібним.

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