Саме динозаври свого часу загнали пращурів сучасних ссавців у такі нестерпні умови існування, в яких довголіття стало неможливим і непотрібним.

У тому, що люди швидко старіють та помирають через похилий вік, винні динозаври. А точніше ті нестерпні умови існування, які вони створили для далеких прапращурів людини. Про це йдеться у науковій статті в журналі BioEssays.

В ній дослідники виклали свій погляд на "гіпотезу про вузьке місце довголіття", яка припускає, що за часів панування динозаврів на планеті 100 мільйонів років тому тодішні ссавці втратили гени, відповідальні за регенерацію клітин і як наслідок за продовження життя.

Науковці зазначають, що люди, хоч і мають досить довгий строк життя порівняно з іншими тваринами, все ж істотно поступаються в цьому багатьом рептиліям, які демонструють мінімальні ознаки старіння протягом свого життя.

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Вважається, що старіння спричинене поступовою деградацією хромосом і вичерпанням в організмі запасу стовбурових клітин, відповідальних за регенерацію тканин. Але причини і механізми старіння в значній мірі досі залишаються мало зрозумілими для науки.

І одна із загадок тут полягає у тому, чому ссавці в більшості випадків старіють набагато швидше, ніж рептилії та амфібії. Автори нового дослідження запропонували свою відповідь на це питання. На їхню думку, це результат еволюційних змін, яких ссавці зазнали в епоху динозаврів.

Тоді ссавці перебували в нижній частині харчового ланцюга, тож єдиним варіантом для їхнього виживання як популяції було максимально швидке розмноження. Саме в цьому напрямку пішла еволюція, але дорогою ссавці втратили здатність до регенерації, що стоїть на заваді старінню.

"У тваринному світі ми бачимо приклади справді дивовижного відновлення та регенерації. Ця генетична інформація була б непотрібною для ранніх ссавців, яким пощастило не стати їжею для Ті Рекса. Хоча зараз у нас є безліч ссавців, включаючи людей, китів та слонів, які ростуть і живуть довго, ми та ці ссавці живемо з генетичними обмеженнями мезозойської ери, і ми старіємо напрочуд швидше, ніж багато рептилій", – зазначають дослідники.

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