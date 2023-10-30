Пил зіграв важливу роль у вимиранні динозаврів, йдеться в новому дослідженні.

Динозавр вимерли через серію ланцюгових реакцій, викликаних падінням астероїда на Землю 66 мільйонів років тому. Він занурив Землю в жорстоку зиму, яка призвела до загибелі близько 75% всього живого на планеті. Рослинність також не мала сонячного світла - це означало, що більше не було їжі ні для травоїдних, ні для хижаків.

Дослідження, опубліковане в журналі Nature Geoscience, показало, що величезна кількість дрібного силікатного пилу, що утворився з подрібненої породи після зіткнення з астероїдом, могла зіграти більш значну роль в їхньому зникненні, ніж спочатку передбачалося.

"Дрібний силікатний пил з подрібненої породи, що утворився в результаті удару Чиксулуб, швидше за все, став причиною останнього масового вимирання через порушення фотосинтетичної активності на суші та в океані", - розповів Newsweek Джем Берк Сенель, провідний автор дослідження з королівської обсерваторії Бельгії.

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Величезну кількість уламків було викинуто після удару Чиксулуб, але точний вплив кожного виду вже давно обговорюється вченими. Раніше дослідники вважали, що основними причинами глобальної зими стали сірка, викинута після падіння астероїда, а також сажа, що утворилася в результаті лісових пожеж, що послідували за цим. Але тепер, схоже, пил також зіграв важливу роль.

Дослідники, які оцінювали добре збережені відкладення від удару, вилучені на території Північної Дакоти, виявили, що при ударі вивільнилася більша кількість пилу, ніж вважалося раніше. Пил міг залишатися в атмосфері до 15 років, сприяючи охолодженню Землі на 15 градусів Цельсія.

Пил, діаметр якого становив від 0,8 до 8,0 мікрометрів, також міг впливати на сонячне випромінювання, що, в свою чергу, призвело б до зупинки фотосинтезу на два роки після удару.

"Вперше ми створюємо палеокліматичну модель, яка враховує реальний обсяг пилу, отриманого в Північній Дакоті", - розповів Філіп Клейс, геолог, планетолог, геохімік і професор Вільного Університету Брюсселя.

"Дуже дрібні частинки, які ми виявили, мають дуже тривалий час перебування в атмосфері, до 15 років, що насправді довше, ніж у [сірчаних] компонентів. Таким чином, дрібний пилоподібний, багатий силікатами пил, що утворюється з глибших шарів гірських порід, також відігравав важливу роль [в охолодженні] клімату та [зупинці] фотосинтезу, що призвело до вимирання непташиних динозаврів", - додав Клейс, один із співавторів дослідження.

За його словами, результати не особливо здивували авторів дослідження, оскільки сам обсяг пилу, викинутий після удару Чиксулуба, був "гігантським". І це був найефективніший елемент блокування фотосинтезу на суші та в океанах за два роки.

"Земля значно охолоджується під спільним впливом [сірки], сажі та пилу, через п'ять років вплив [сірки] стає менш значним, проте пил і сажа [від лісових пожеж] зберігають активність як мінімум 15 років", - сказав Клейс.

"Наша стаття показує, що силікатний пил є найбільш ефективним "блокатором" фотосинтезу. Вона робить атмосферу непрозорою для сонячного світла, перешкоджаючи процесу фотосинтезу рослин. Таким чином, для травоїдних і м'ясоїдних тварин більше немає їжі... Наша модель показує, що для відновлення фотосинтезу потрібно два роки", - додав він.

Вимирання динозаврів - інші новини

Як повідомляв УНІАН, раніше вчені вже називали остаточну причину вимирання динозаврів. Дослідники вважають, що масове виверження вулканів, що називалися в якості однієї з причин зникнення цього виду, не могло викликати вимирання в кінці крейдяного періоду.

За словами дослідників, удар астероїда - єдина подія, здатна повністю знищити середовище, сприятливе для динозаврів.

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