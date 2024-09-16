Ідея про короткочасно великий місяць піднімає багато запитань, особливо щодо його утворення та подальшого зникнення.

Давно втрачений місяць може пояснити, чому Марс так відрізняється від інших кам'янистих планет Сонячної системи.

Зараз у Марса є два крихітні місяця. Але на початку своєї історії Червона планета могла мати набагато більший місяць Неріо, який міг бути відповідальним за дивну форму та екстремальний рельєф Марса, припускає Майкл Ефроімські, астроном із Військово-морської обсерваторії США у Вашингтоні, у статті, яку надіслали до Journal of Geophysical Research: Planets, і яку можна переглянути як препринт через arXiv.

На Марсі знаходяться деякі з найбільш екстремальних ландшафтів у Сонячній системі, зокрема найбільший каньйон, найвища гора і найбільший високогірний регіон. Цей високогірний регіон, відомий як виступ Тарсіс або височина Тарсіс, домінує в західній півкулі Марса біля його екватора. Регіон Фарсіди становить близько 5000 кілометрів завширшки і піднімається до 7 км заввишки, не враховуючи його масивних щитових вулканів, які височіють ще вище. Майже точно на протилежному боці планети від Фарсіди знаходяться Терра Сабейська і Великий Сирт, ще один високогірний регіон і масивний щитовий вулкан відповідно.

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У будь-якому разі, значна маса Неріо змінила форму Марса своєю гравітацією, піднявши припливи в магматичних океанах так само, як сьогодні Місяць Землі піднімає припливи в океанах нашої планети. Але оскільки Марс менший за Землю, він холонув набагато швидше, і його приливні опуклості зафіксувалися в отриманій формі планети.

Якимось чином Неріо загубився, пише Ефроімський. Його могло знищити зіткнення, залишивши після себе нинішні місяці Марса, Фобос і Деймос, припустив він, або його могло бути розсіяно з Сонячної системи за допомогою гравітаційної взаємодії з іншим тілом.

Такі зіткнення і розсіювання були звичайним явищем у ранній Сонячній системі. Астрономи вважають, що Земля отримала свій місяць унаслідок зіткнення з протопланетою розміром з Марс, а розсіювання серед зовнішніх планет змістили їхні первісні орбіти, які колись були набагато ближчими до Сонця, в їхні нинішні положення.

Але поки Неріо залишався досить довго, щоб деформувати Марс у міру його охолодження, він міг підготувати ґрунт для драматичного ландшафту цієї планети, сказав Ефроімський. Подальші геологічні процеси могли продовжити роботу, піднявши височини і призвівши до дивної форми Марса.

Хоча ця можливість цікава, Ефроімський визнав, що пояснення Неріо - всього лише гіпотеза. Ідея про короткочасно великий Місяць піднімає багато питань, особливо щодо його утворення і подальшого зникнення. Наприклад, якби Неріо був знищений, він мав би залишити низку кратерів уздовж пояса, вирівняних з його орбітою, але такого ланцюжка кратерів не існує. З іншого боку, подальші зіткнення і геологічна активність могли б стерти ці сліди.

Крім того, гіпотеза вимагає, щоб геологічні процеси перенесли поліпшення і деформації, ініційовані Неріо, в їхні сучасні форми, піднявши початкові височини ще вище. Хоча розумно припустити, що процеси нагрівання й охолодження в надрах Марса природним чином перебільшили б будь-які спотворення у формі планети, це не гарантовано.

Ефроімський закликав інших дослідників оцінити цю ідею і розглянути, чи є розумні способи пошуку доказів цього втраченого місяця.

Новини про супутники

Ганімед, найбільший супутник у Сонячній системі, зіткнувся з астероїдом, який у 20 разів більший за той, який поклав край епосі динозаврів на Землі, згідно з новим дослідженням.

Удар, який, як вважають, стався близько чотирьох мільярдів років тому, був настільки сильним, що вісь гігантського супутника змістилася - і явні ознаки цього все ще видно.

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