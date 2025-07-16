Рівні простори, що перемежовуються глибокими западинами, покривали ділянку узбережжя Східної Антарктиди протяжністю 3500 кілометрів.

Учені виявили давно втрачений ландшафт, що зберігся під Антарктичним крижаним щитом протягом 30 мільйонів років. Про це пише Live Science.

Зазначається, що ерозія стародавніх річок утворила великі рівні поверхні під льодом Східної Антарктиди в період від 80 до 34 мільйонів років тому. Розуміння того, як вони утворилися і як продовжують впливати на ландшафт, може допомогти уточнити прогнози майбутньої втрати льоду, повідомили дослідники в журналі Nature Geoscience.

"Ми давно були заінтриговані і спантеличені фрагментами свідчень існування "рівних" ландшафтів під Антарктичним крижаним щитом. Це дослідження об'єднує фрагменти даних, щоб скласти загальну картину: як утворилися ці стародавні поверхні, якою є їхня роль у визначенні сучасного руху льоду і яким є їхній можливий вплив на еволюцію Східно-Антарктичного крижаного щита в умовах глобального потепління", - заявив співавтор дослідження Ніл Росс, геофізик із Ньюкаслського університету.

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Цікаво, що якщо Східно-Антарктичний крижаний щит повністю розтане, рівень світового океану може піднятися більш ніж на 50 метрів. Однак для точного прогнозування того, наскільки сильно крижаний щит може розтанути найближчими роками, вченим необхідно знати його минулу поведінку та умови біля його основи.

У своєму дослідженні вчені використовували радіолокаційні дані чотирьох попередніх досліджень, щоб скласти карту рельєфу підлідної породи. Співавтор дослідження Гай Паксман, полярний геофізик із Даремського університету, заявив:

"Коли ми вивчали радіолокаційні зображення підлідного рельєфу в цьому регіоні, ці напрочуд рівні поверхні почали з'являтися практично скрізь, куди б ми не подивилися. Виявлені нами рівні поверхні збереглися відносно недоторканими понад 30 мільйонів років, що свідчить про те, що частини крижаного щита зберегли ландшафт, а не зруйнували його".

Важливо, що рівні простори, що перемежовуються глибокими западинами, вкривали ділянку узбережжя Східної Антарктиди протяжністю 3500 кілометрів. Ймовірно, вони утворилися до появи Східно-Антарктичного льодовикового щита, але після розпаду суперконтиненту Гондвана (що містив у собі сучасні Антарктиду, Австралію, Африку та Індію). Це допомогло дослідникам датувати плоскі ділянки віком від 80 до 34 мільйонів років.

Зазначається, що на цих плоских поверхнях антарктичний лід рухається досить повільно. Але в жолобах між ними лід тече набагато швидше. Тала вода, можливо, утворила ці жолоби, протікаючи через природні поглиблення в міру розширення Східно-Антарктичного льодовикового щита мільйони років тому.

Вчені стверджують, що повільний рух льоду над плоскими поверхнями може регулювати танення льоду з континенту. Подальші дослідження, як-от отримання та аналіз зразків гірських порід з-під льоду, можуть уточнити прогнози майбутньої втрати льоду і підвищення рівня моря.

"Така інформація, як форма і геологія нещодавно картованих поверхонь, допоможе нам краще зрозуміти, як рухається лід на краю Східної Антарктиди. Це, своєю чергою, допоможе легше прогнозувати, як Східно-Антарктичний крижаний щит може вплинути на рівень моря за різних рівнів потепління клімату в майбутньому", - сказав Паксман.

Новини про вивчення Антарктиди

В Антарктиді в морі Ведделла протягом зим 2016 і 2017 років з'явилася величезна тріщина в морському льоду, розміром приблизно зі Швейцарію. Це сталося, незважаючи на те, що цей регіон зазвичай вкритий кригою впродовж суворих зим Південної півкулі. Це явище, яке ще отримало назву полінія Мауд-Райз, здивувало науковців, проте згодом їм вдалося зрозуміти, як це сталося.

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