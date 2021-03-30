Ймовірно, що у зразка виникли проблеми з другим двигуном.

В ході чергових випробувань розбився 11-й зразок космічного корабля Starship (SN11) американської компанії ЅрасеХ інженера та підприємця Ілона Маска.

Читайте такожSpaceX спробує запустити прототип свого "марсіанського" корабля Starship (трансляція)Трансляція випробувань велася у Twitter компанії та на YouTube-каналі NASASpaceflight.

При маневрах прототип обертався навколо своєї осі дещо інтенсивніше, ніж під час випробувань попередніх виробів.

За словами Маска, Starship розбився, ймовірно, через проблеми з другим двигуном Raptor.

Варто відзначити, що через щільний туман на полігоні, де проводилися випробування, не було незрозуміло, чим закінчилася посадка. Однак, незабаром полетіли уламки та коментатори повідомили, що «корабель розбився».

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Автор: Катерина Шварц