Згідно з новим дослідженням, нині пересохлий рукав Нілу допоміг побудувати єгипетські піраміди.

Вчені підтвердили давню теорію про те, що стародавнім єгиптянам вдалося побудувати масивні піраміди Гізи тисячі років тому завдяки водній стихії.

Про це свідчать нові дані, отримані в результаті досліджень, проведених вченими з Університету Екс-Марсель, пише CNN.

Зокрема, за допомогою даних палеоекологів вчені змогли відтворити, як могла виглядати річка Ніл в Єгипті протягом останніх 8000 років.

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Вони визначили, що будівельники пірамід, ймовірно, скористалися "нині неіснуючим" рукавом річки Ніл для перевезення будівельних матеріалів. Зокрема, колишні водні ландшафти і більш високі рівні річок близько 4500 років тому сприяли будівництву комплексу пірамід Гізи.

Так, Велика піраміда Гізи, також відома як Піраміда Хеопса, висотою близько 230 метрів, була побудована в 2600 році до н.е. Вона складається з 2,3 мільйона кам'яних блоків загальною масою 5,75 мільйона тонн.

Вчені давно припускали, що стародавні єгиптяни, ймовірно, використовували колишні частини Нілу для переміщення тонн вапняку і граніту, необхідних для будівництва гігантських споруд. Нинішні водні шляхи Нілу пішли занадто далеко від місця знаходження пірамід, щоб їх можна було використовувати.

Це пояснення, відоме як гіпотеза "комплексу річкового порту", стверджує, що стародавні єгипетські інженери проклали невеликий канал від піраміди до рукава Нілу вздовж західного краю заплави річки і поглибили басейни до дна річки. За словами дослідників, щорічні паводкові води функціонували як гідравлічний підйомник, дозволяючи їм переміщати масивні кам'яні блоки на будівельний майданчик.

Однак, за словами дослідників, досі у вчених не було чіткого розуміння того, які саме ландшафти були використані. Використовуючи комбінацію методів для реконструкції стародавньої заплави Нілу, дослідницька група виявила, що єгипетські інженери могли використовувати нині пересохлий рукав Нілу Хуфу для перевезення будівельних матеріалів на місце пірамід Гізи.

Свіжі дані показали, що район Хуфу процвітав в першій половині періоду Стародавнього царства Єгипту, приблизно з 2700 по 2200 рік до нашої ери, коли, ймовірно, і відбулося будівництво трьох основних пірамід: під час правління фараонів Хеопса, Хефрена і Менкаура в рукаві все ще був досить високий рівень води, щоб стародавні інженери могли переміщати величезні кам'яні блоки і будувати величні піраміди.

Як повідомляв УНІАН, раніше археологи виявили в Єгипті один з храмів Сонця віком понад 4 тисячі років.