Нове видання карти з Антарктидою і Арктикою містить дані про площі морського льоду, оновлені міста і аеропорти в Арктиці, а також нові обриси шельфового льодовика.

Різкі зміни полярних крижаних шапок, викликані зміною клімату, відображено в новому виданні карти Антарктики та Арктики, створеної картографами Британської антарктичної служби (BAS).

Ця флагманська друкована карта потребує регулярного оновлення, щоб відстежувати швидко мінливі умови, пише Sky News.

Оновлене видання містить нові дані про площу морського льоду, міста й аеропорти в Арктиці, а також нові обриси шельфового льодовика в Антарктиді після нещодавнього відколу гігантських айсбергів.

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Карта Арктики охоплює всю сушу й океан на північ від 60° північної широти. Вона тепер відображає місцеві назви багатьох міст в канадській Арктиці, в тому числі Саніраджак і Науджаат.

Фізичні зміни включають нові крижані фронти, що відображають відступ багатьох великих льодовиків, що стікають із Гренландії та Шпіцбергена, та зміни в об'ємі озер у міру адаптації навколишніх ландшафтів.

"Полярні регіони швидко змінюються, як через вплив зміни клімату, так і через поліпшення інфраструктури та транспортних маршрутів, тому нам потрібно часто оновлювати ці карти, щоб іти в ногу з часом", - сказала картограф BAS Єлена Філд, яка брала участь у складанні карти.

"Крім того, більш якісні дані про географію із супутникових зображень дають нам уявлення про континент з висоти пташиного польоту, який тепер нанесений на карту краще, ніж будь-коли раніше", - додала Філд.

Карти доповнюються чотирма картами-врізками, що показують вічну мерзлоту і рослинний покрив, які є важливими та швидко мінливими аспектами арктичного ландшафту, також на них показана протяжність морського льоду.

Вони демонструють середню за 30 років протяжність морського льоду, хоча ця протяжність змінюється з року в рік, особливо в Арктиці. Було отримано нове середнє значення за останні 10 років для порівняння із середнім значенням за 30 років.

Танення "льодовика Судного дня" - новини

Як повідомляв УНІАН, раніше вчені заявили, що так званий "льодовик судного дня" в Антарктиді, який отримав таке прізвисько через високий ризик руйнування і загрози підняття рівня Світового океану, може швидко розтанути в найближчі роки. Експерти вважають, що льодовик Твейтс може почати швидкий рух уже в найближчі роки, коли він відступить вище гряди морського дна, яка допомагає утримувати його на місці.

Пізніше вчені забили тривогу через виявлені дивні утворення під льодовиком Твейтса. Вони виявили складний підводний льодовиковий ландшафт із дивних сходових терас і великих тріщин, що проходять через весь шельфовий льодовик. У цих частинах танення льоду було дуже швидким, оскільки тепла солона вода входила в тріщини, розширюючи їх, що підвищувало нестабільність льодовика.

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