Три заборонених російських сайти потрапили до рейтингу найпопулярніших в Україні

При цьому за місячним охопленням (якщо користувач хоча б раз на місяць заходив на вебсайт), російські сервіси перебувають значно нижче.

Одразу три російських вебсайти – ВКонтакте, Одноклассники та Яндекс – потрапили до рейтингу найпопулярніших вебсайтів, якими користуються українці, за середньою денною аудиторією. Про це свідчать дані щомісячного дослідження інтернет-аудиторії компанії Factum Group, передає Watcher. При цьому за місячним охопленням (якщо користувач хоча б раз на місяць заходив на вебсайт), російські сервіси перебувають значно нижче. Найвища позиція у ВКонтакте – 9 місце. Це свідчить про те, що аудиторія російських сервісів є доволі активною, але вузькою. Ймовірно, це ті люди, які освоїли використання VPN сервісів. Раніше повідомлялося, що блокування російських соцмереж та сервісів не підтримує 53% українців.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter