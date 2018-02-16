Три заборонених російських сайти потрапили до рейтингу найпопулярніших в Україні
11:36, 16 лютого 2018Суспільство
1144 0
При цьому за місячним охопленням (якщо користувач хоча б раз на місяць заходив на вебсайт), російські сервіси перебувають значно нижче.
Ілюстрація / REUTERS
Одразу три російських вебсайти – ВКонтакте, Одноклассники та Яндекс – потрапили до рейтингу найпопулярніших вебсайтів, якими користуються українці, за середньою денною аудиторією.
Про це свідчать дані щомісячного дослідження інтернет-аудиторії компанії Factum Group, передає Watcher.
watcher.com.ua
При цьому за місячним охопленням (якщо користувач хоча б раз на місяць заходив на вебсайт), російські сервіси перебувають значно нижче. Найвища позиція у ВКонтакте – 9 місце. Це свідчить про те, що аудиторія російських сервісів є доволі активною, але вузькою. Ймовірно, це ті люди, які освоїли використання VPN сервісів.
watcher.com.ua
Раніше повідомлялося, що блокування російських соцмереж та сервісів не підтримує 53% українців.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter