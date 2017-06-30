Блокування російських соцмереж та сервісів не підтримує 53% українців - опитування

Блокування російських соціальних мереж та сервісів підтримують 28% українців, тоді як 53% виступають проти.

Про це йдеться у презентованих під час прес-конференції в Києві результатах загальнонаціонального опитування населення України, проведеного Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва та Центром Разумкова.

Згідно з результатами дослідження, лише у Західному регіоні дещо переважає підтримка блокування російських сайтів та сервісів (підтримують 40%, не підтримують 35%).

У всіх інших регіонах негативне ставлення істотно переважає: у Центральному регіоні підтримують блокування сайтів та сервісів 20%, не підтримують 55%, а у Південному регіоні, відповідно, - 6% та 67%, у Східному, - 15% та 61%.

"Негативне ставлення до блокування російських сайтів та мереж здебільшого пояснюється тим, що ними користувалася значна частина населення: соціальною мережею "ВКонтакте" - 41%, мережею "Одноклассники" - 41%, інтернет-порталом "Яндекс" - 29%, поштовим сервісом Mail.ru - 21,5%", - йдеться у дослідженні.

Водночас, не користувалися жодними з російських мереж і сервісів 39% населення, причому, серед молоді до 30 років - лише 8%. "У соціальній мережі "ВКонтакте" перебували 79% української молоді", - зазначили соціологи.

Загальнонаціональне опитування населення України було проведене Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва та Центром Разумкова з 9 по 13 червня. Опитано 2018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком АР Крим та окупованих територій у Луганській та Донецькій областях. Теоретична похибка вибірки - 2,3%.

Читайте такожПорошенко відхилив петицію про скасування заборони Вконтакте

Як повідомляв УНІАН, 15 травня президент України Петро Порошенко своїм указом ввів у дію рішення РНБО про оновлення списку санкцій проти низки російських компаній, згідно з яким в Україні буде заблоковано доступ до російських соціальних мереж «ВКонтакте», «Одноклассники», ресурсів Yandex, Mail.ru, а також заборонено використання бухгалтерського програмного продукту 1С.

Механізм блокування доступу до російських інформаційних ресурсів в Інтернеті та заборони використання бухгалтерського програмного продукту 1С доручено відпрацювати Кабінету міністрів та СБУ за участю Нацбанку.

Указ про блокування російських веб-ресурсів та соціальних мереж набув чинності 17 травня.