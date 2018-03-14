Американський астронавт Брезник у Житомирі розповість містянам про космос

Житомиряни зустрінуться із американським астронавтом, полковником ВПС США Рендолфом Джеймсом Брезником.

У Житомирі готуються до візиту американського астронавта Рендолфа Брезника, який планує відвідати Україну.

Про це УНІАН повідомили у дирекції Житомирського музею космонавтики імені Корольова.

Як зазначається у повідомленні, зустріч проведуть 16 березня у цьому музеї.

«Житомиряни зустрінуться із американським астронавтом, полковником ВПС США Рендолфом Джеймсом Брезником», - сказано у повідомленні.

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Як уточнили УНІАН у дирекції музею, Брезник завтра, 15 березня, має бути у Києві, а 16 березня – у Житомирі.

З Україною американця пов'язують особливі відносини – разом з дружиною у 2008 році вони усиновили трирічного хлопчика з Дніпра.

Вже відомо також, що астронавт проведе у Житомирі презентацію своєї діяльності, а захід пройде у форматі запитань та відповідей.

«Як такого плану перебування Брезника у Житомирі ще немає, якщо влада схоче, то прийде на зустріч з ним до нас у музей», - додали у музеї.

Нагадаємо, американський астронавт NASA Рендолф Брезник розгорнув Прапор України на Міжнародній космічній станції у жовтні 2017 року. Прапор він узяв у Дніпрі, коли разом із родиною у 2016 році відвідував місто.

Цей астронавт є одним із самих універсальних фахівців NASA, адже він здатний вижити не тільки у космосі, але й під землею, а також під водою. Для цього він пройшов відповідну підготовку за програмою Європейського космічного агентства та спеціальною програмою NASA з виживання у екстремальному середовищі.

Проте, на своїй сторінці у Twitter астронавт пише про себе так: «Пілот-винищувач морської авіації, льотчик-випробувач, астронавт NASA, випускник «Цитадель» (військового коледжу у Південній Кароліні, США –прим. автора публікації), але головне - неймовірно благословенний бути чоловіком та батьком».