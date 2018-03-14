В Україну приїхав космонавт NASA, який розгорнув на орбіті український прапор (відео)

Рендольф Брезник був у космосі двічі, 5 разів виходив у відкритий космос.

В Україну прибув космонавт NASA Рендольф Брезник, щоб надихнути молодь на польоти в космос.

Про це йдеться в сюжеті ТСН. Рендольф Брезник був у космосі двічі, 5 разів виходив у відкритий космос. Саме Ренді минулої осені - другий після українського космонавта Леоніда Каденюка - розгорнув на орбіті український прапор.

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