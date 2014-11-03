Ніч у Донецьку минула спокійно
10:01, 03 листопада 2014Суспільство
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У Донецьку ніч на 3 листопада минула без активних бойових дій, зранку обстановка спокійна.
REUTERS
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Донецької міської ради.
Наголошується, що станом на сьогоднішній ранок «у Донецьку тихо, повідомлення про події не надходять».
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