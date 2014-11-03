Ніч у Донецьку минула спокійно

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Донецької міської ради.

Наголошується, що станом на сьогоднішній ранок «у Донецьку тихо, повідомлення про події не надходять».

Читайте такожНа псевдовиборах в Донецьку бюлетені - на офісному папері, є додаткові списки - очевидціТакож повідомляється, що в місті працюють всі комунальні служби і аварійні бригади підприємств. Фахівцям КП «Донецькміськгаз» вдалося відновити газопостачання у північній частині Куйбишевського району Донецька, газ пустили 638 абонентам приватного сектора селища шахти «Жовтневий рудник».