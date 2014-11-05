Президент та прем'єр-міністр України привітали митрополита Онуфрія з 70-річчям

Президент України Петро Порошенко у своєму листі на адресу Предстоятеля Української Православної Церкви Московського патріархату привітав митрополита Онуфрія з 70-річчям.

Як повідомили “УНІАН-Релігії” в інформаційному відділі УПЦ МП, президент високо оцінив діяльність ювіляра, спрямовану на відродження вітчизняної духовної спадщини.

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“Ваше життя присвячене ревному служінню Господу, Церкві і віруючим. Ви знані як талановитий організатор церковного життя, невтомний проповідник і добрий пастир. Зичу Вам міцного здоров’я, довгих і благих років життя в ім’я Православ’я, Вітчизни та народу України”, - йдеться у вітальному листі.

У свою чергу, прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк у своєму вітальному листі висловив щирі побажання стійкості і мудрості, які необхідні митрополиту Онуфрію та всьому українському народу у часи великих випробувань.