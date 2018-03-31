Український художник створив обкладинку альбому Елтона Джона

Зазначається, що 27-річний митець із Черкас, який працює в стилі «neon» з 2014 року, створив сім ілюстрацій для платівки.

Український художник Василь Колотуша створив обкладинку та ілюстрації для наповнення нового альбому Елтона Джона «Revamp».

Про це пише DTF Magazine.

Зазначається, що 27-річний митець із Черкас, який працює в стилі «neon» з 2014 року, створив сім ілюстрацій для платівки.

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«На мене вийшли з британської Studio Fury — вони раніше вже працювали з Universal Music — і запропонували зробити ілюстрації для обкладинки, наповнення диска, мерч і так далі», — розповів Колотуша в коментарі виданню.

За його словами, обкладинка й інші ілюстрації — нові роботи, а ідея цілком належить студії та клієнтові.

«Вони мали повний контроль над процесом роботи, аж до вибору схеми кольорів, ракурсів, деталей», — розповів автор.

Альбом «Revamp», в який увійшли кавери хітів Елтона Джона у виконанні відомих музикантів, побачить світ 6 квітня.

У трек-лист платівки увійшли композиції Сема Сміта, Еда Ширана, Майлі Сайрус, Coldplay, Pink, Lady Gaga, Logic, Florence + The Machine, The Killers й інших.

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