Елтон Джон йде зі сцени: топ-10 кращих пісень (відео)

15:10, 24 січня 2018
Світ
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Протягом своєї 50-річної кар'єри сер Елтон продав понад 250 млн пластинок.

REUTERS

Він видав 37 золотих і 27 мульти-платинових альбомів, продав понад 250 мільйонів дисків по всьому світу і досі утримує рекорд самого продаваного синглу всіх часів.

Рокетмен, Капітан Фантастік, Реджинальд Дуайт, але найбільше він відомий як сер Елтон Джон і його пісні одні з найкращих в історії класичного року.

Сьогодні західні ЗМІ повідомили, що британський музикант збирається залишити сцену після майже 50-річної кар'єри. Співак найближчим часом має намір зробити заяву з цього приводу. Виконавець скаржиться на погане здоров'я.

Пропонуємо вам топ-10 найкращих пісень сера Елтона Джона.

10. BENNIE AND THE JETS

9. SORRY SEEMS TO BE THE HARDEST WORDS

8. GOODBYE YELLOW BRICK ROAD

7. CROCODILE ROCK

6. SOMEONE SAVED MY LIFE TONIGHT

5. MONA LISA AND MAD HATTERS

4. TINY DANCER

3. ROCKET MAN

2. YOUR SONG

1. Can you feel the love tonight - Elton John

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Теги: #співак Елтон Джон