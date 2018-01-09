Пісня українського гурту "ДахаБраха" потрапила до реклами бренду Девіда Бекхема

Трек українського гурту "ДахаБраха" був використаний в якості саундтреку в рекламі з колишнім футболістом Девідом Бекхемом.

9 січня у Мережі з’явився відеоролик, де Бекхем та інші чоловіки рекламують його бренд House 99. У цьому ролику лунає пісня «Шо з-под дуба» гурту «ДахаБраха».

Менеджер українського гурту Ірина Горбань у коментарі Karabas Live розповіла, що автори реклами планували задіяти саме на трек.

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"Вибір дуже конкретний і чіткий - вони одразу прислали чорновий монтаж з цією музикою. На скільки я розумію у виробників роліку були і інші варіанти, проте замовник обрав і наполягав саме на нашій пісні", - розповіла Горбань.

Колишній британський футболіст Девід Бекхем заснував власний бренд під назвою House 99. Його спеціалізація - засоби за доглядом шкіри та волосся.

Відео: HOUSE 99

Раніше УНІАН повідомляв, що трек українського гурту "ДахаБраха" був використаний в якості саундтреку в популярному американському серіалі "Фарго".

Гурт "ДахаБраха" також виконував трек "Шо з-под дуба" в ефірі американської радіостанції KEXP і в шоу каналу "BBC Two".