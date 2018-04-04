"ВКонтакте" випав з топ-10 найбільш відвідуваних сайтів в Україні

Найпопулярнішими сайтами в Україні є Google, Youtube і Facebook.

Сайт російської соцмережі "Вконтакте" вибув з першої десятки ресурсів, які відвідують українці. Про це йдеться в результатах дослідження CMeter компанії Kantar TNS Ukraine. Найпопулярнішими сайтами в Україні є Google, Youtube і Facebook. В першу десятку популярних сайтів входять також сайти Olx, "Приватбанку", "Вікіпедії", Prom.ua, онлайн-магазину "Розетка", Ukr.net, Sinoptik.ua. Сайт російської соцмережі "Вконтакте" вибув з першої десятки ресурсів, які українці відвідують. Читайте такожМіносвіти заборонило вишам користуватися сайтами з доменами ".ru" і ".ру" (документ) Повний топ-25 виглядає наступним чином: Як повідомлялось, три заборонених російських сайти потрапили до рейтингу найпопулярніших в Україні.

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