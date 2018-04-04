"ВКонтакте" випав з топ-10 найбільш відвідуваних сайтів в Україні
12:42, 04 квітня 2018Суспільство
596
Найпопулярнішими сайтами в Україні є Google, Youtube і Facebook.
Ілюстрація / REUTERS
Сайт російської соцмережі "Вконтакте" вибув з першої десятки ресурсів, які відвідують українці.
Про це йдеться в результатах дослідження CMeter компанії Kantar TNS Ukraine. Найпопулярнішими сайтами в Україні є Google, Youtube і Facebook.
В першу десятку популярних сайтів входять також сайти Olx, "Приватбанку", "Вікіпедії", Prom.ua, онлайн-магазину "Розетка", Ukr.net, Sinoptik.ua.
Сайт російської соцмережі "Вконтакте" вибув з першої десятки ресурсів, які українці відвідують.
Читайте такожМіносвіти заборонило вишам користуватися сайтами з доменами ".ru" і ".ру" (документ)
Повний топ-25 виглядає наступним чином:
tns-ua.com
Як повідомлялось, три заборонених російських сайти потрапили до рейтингу найпопулярніших в Україні.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter