"Ти ба, як просто!": в рекламі цифрового телебачення знявся затятий прихильник "ДНР" (фото, відео)

Головний герой ролика сьогодні є палким пропагандистом "ДНР".

Соціальну рекламу цифрового телебачення, яку крутять по всім телеканалам, напевно, хоча б раз бачив кожен українець. Виявляється, головний герой ролика, який мільйони українських телеглядачів бачать кожен день, є палким прихильником "ДНР".

Про це стало відомо з поста вокалістки Донецького музично-драматичного театру і викладача співу Елеонори Борисової, яка певний час працювала разом з ним в одному театрі в Донецьку.

"Міша сьогодні говорить: "Ми (донецькі сепари) в Україну тепер ніколи не повернемося, після того, що вона з нами зробила, ми її ніколи не пробачимо", - розповіла Борисова.

Відзначимо, що даний рекламний ролик був схвалений Нацрадою з питань телебачення і радіомовлення та транслюється на українських телеканалах з плашкою "соціальна реклама".

Як повідомляв УНІАН, раніше український співак MONATIK знявся в рекламі російського мобільного оператора.