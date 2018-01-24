Український співак MONATIK знявся у рекламі російського мобільного оператора (відео)

Відомий український співак MONATIK (Дмитро Монатік - Ред.) став обличчям рекламної кампанії російського оператора "Мегафон". Ролик опублікований на YouTube-каналі оператора.

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Як можна побачити на запису, дівчина вийшла на пробіжку й сильно захопилася прослуховуванням музики. Потім разом з нею на пробіжці з'явився й MONATIK.

"Вся музика світу в твоєму гаджеті, що скажете? Не встигнеш витратити ні копійки — встигай заряджати батарейки! Біжи-біжи, музика завжди з тобою... Біжи-біжи, музика завжди з тобою...", - заспівав український артист в рекламі.

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, популярного українського співака MONATIK (Діма Монатік) не пустили в США. Імміграційна служба відмовила команді виконавця у видачі робочих віз.