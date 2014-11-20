Поблизу Маріуполя прогримів потужний вибух - ЗМІ

"Тільки що, в 10:20 на блокпості на Східному був дуже сильний вибух. Вікна деренчали, вили сигналізації в машинах,"- пишуть маріупольці. Про це повідомляє 0629.com.ua.

Як повідомили жителі Сартани, звук був з боку Павлополя. Вибух був такої сили, що в Сартані у житлових будинках посипалася штукатурка.

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На місці вибуху працювала місія ОБСЄ.

У Штабі АТО повідомили, що сьогодні зранку сапери займаються розмінуванням. Можливо, вибух пов'язаний з роботою саперів, точної інформації поки немає.