Поблизу Маріуполя прогримів потужний вибух - ЗМІ
12:28, 20 листопада 2014Суспільство
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В 10.20 маріупольці почули вибух, повідомлення про нього надійшли від жителів Лівобережжя і селища Сартана.
REUTERS
"Тільки що, в 10:20 на блокпості на Східному був дуже сильний вибух. Вікна деренчали, вили сигналізації в машинах,"- пишуть маріупольці. Про це повідомляє 0629.com.ua.
Як повідомили жителі Сартани, звук був з боку Павлополя. Вибух був такої сили, що в Сартані у житлових будинках посипалася штукатурка.
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На місці вибуху працювала місія ОБСЄ.
У Штабі АТО повідомили, що сьогодні зранку сапери займаються розмінуванням. Можливо, вибух пов'язаний з роботою саперів, точної інформації поки немає.
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