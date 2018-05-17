Нове обличчя Роксолани: кардинальна зміна зовнішності популярної актриси приголомшила прихильників (фото, відео)

Мер'єм Узерлі змінилася до невпізнаваності. Улюблениця мільйонів, акторка, що грала Роксолану у відомому серіалі "Величне століття", підкоригувала обличчя. Це викликало буревій емоцій серед глядачок.

Ось такою Мер'єм Узерлі запам’ятали глядачки 1+1 – пишна, пухкі щічки - головна героїня нашумілого серіалу "Величне століття". Зміна її зовнішності приголомшила частину прихильників, стала причиною дискусій та чи не головною темою турецьких ток-шоу.

Витончені вилиці, великі вуста. Це все тільки на користь акторці, стверджує хірург Павло Денщук, який саме працює з вітчизняними зірками. Результат йому подобається, йдеться в сюжеті ТСН.

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"Якщо розглядати фото, що було до в серіалі, ми бачимо досить пласкі в неї вилиці. На цій фотографії ми бачимо чітко витончений носик, ми бачимо виражені вилиці і видалені жирові грудочки Біша, тому що вся нижня частина обличчя в неї зменшилась. Не виключено, що тут є імплант, бо дуже виражені вилиці", - каже кандидат медичних наук, пластичний хірург Павло Денищук.

Новий образ турецько-німецької Роксолани сподобався і нашій українській Роксолані – Ользі Сумській. "Стала красивішою і сексуальнішою. Я бачу тільки уколи краси і вони помірні і мені подобається", - каже вона.

Ольгу Сумська каже, що і сама не проти легкого догляду, аби жінки це робили в міру. "Це прекрасно, вона перебуває в своїй кращій формі як для її років, тому я її всебічно підтримую", - каже вона.

Крім того, новий образ може свідчити про підготовку до нових ролей.

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, турецьку акторку Мер'єм Узерлі розкритикували прихильники після її появи на Каннському кінофестивалі 2018. Фани не впізнають зірку "Величного століття" на її свіжих фото і відео з фестивалю.