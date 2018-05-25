"Не сидів би в одному ресторані": Роберт Де Ніро різко висловив свою думку щодо Трампа

Чоловік не соромиться відверто висловлювати свою думку щодо політики Дональда Трампа, але й заявив, що не сидів би в одному приміщенні з мільярдером.

Чинний президент США Дональд Трамп з перших днів після інавгурації розділив США на прихильників і супротивників. До другої категорії осіб належить Роберт Де Ніро, який відверто висловив зневагу до глави Білого дому.

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Про це повідомляє The Daily Mail. Дональд Трамп уже увійшов в історію США як найбільш спірний глава країни. Мільярдер опинився в антирейтингу американців, оскільки його зовнішню політику схвалюють одиниці громадян держави. Однак не тільки це стало приводом до відкритої критики щодо Дональда Трампа. Глава Білого дому неодноразово виявляв неповагу до першої леді Меланії, що обурило громадськість і журналістів.