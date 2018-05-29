Скандальна українська співачка, яка втекла до Росії, повернулася у Київ (фото)

Фотографію Повалій лайкнули понад 4 тисячі дописників.

Скандальна українська співачка і екс-народний депутат від Партії регіонів Таїсія Повалій, яка втекла до РФ, вирішила повернутися до Києва.

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На своїй сторінці в Instagram артистка поділилася фото, на якому вона позує в саду.

"Тільки вчора у другій половині дня прилетіли додому, Слава Богу! Немає кращого місця на землі!", - підписала знімок Повалій.

Варто зазначити, що у співачки та її чоловіка Ігоря Ліхути в Києві є квартира та будинок.

Як повідомляли в соцмережах, Таїсія Повалій, яка втекла в Росію, брала участь у зйомках скандального концерту українського каналу "Інтер" до Дня Перемоги.