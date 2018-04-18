Повалій заспіває до Дня Перемоги на українському ТБ - соцмережі

12:58, 18 квітня 2018
Суспільство
733
Повалій виступить на "Інтері" / фото УНІАН

Ефір до 9 травня готує телеканал "Інтер". Про це повідомила користувач мережі Алла Рубайло.

Читайте такожУкраїнські співачки засвітилися на концерті у Кремлівському палаці (фото, відео)

"Була на студії Довженка. "Інтер" знімав до Дня Перемоги. Раджу для перегляду СБУ. А ще співала Повалій і дякувала в пісні, що "ми не знаємо, як пахне порох". А ми знаємо, вона не знає", - йдеться у її повідомленні.

Раніше "Інтер" спровокував черговий скандал зі своїм новорічним концертом, на якому виступили відомі любов'ю до Росії українські зірки - Софія Ротару, Ані Лорак, Світлана Лобода, Таїсія Повалій.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #День перемоги#Інтер#Повалій у Росії