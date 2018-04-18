Повалій заспіває до Дня Перемоги на українському ТБ - соцмережі

Повалій у пісні дякувала, що "ми не знаємо, як пахне порох", розповіли в мережі.

Відома співачка Таїсія Повалій, яка втекла до Росії, брала участь у зйомках концерту українського каналу до Дня Перемоги.

Ефір до 9 травня готує телеканал "Інтер". Про це повідомила користувач мережі Алла Рубайло.

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"Була на студії Довженка. "Інтер" знімав до Дня Перемоги. Раджу для перегляду СБУ. А ще співала Повалій і дякувала в пісні, що "ми не знаємо, як пахне порох". А ми знаємо, вона не знає", - йдеться у її повідомленні.

Раніше "Інтер" спровокував черговий скандал зі своїм новорічним концертом, на якому виступили відомі любов'ю до Росії українські зірки - Софія Ротару, Ані Лорак, Світлана Лобода, Таїсія Повалій.