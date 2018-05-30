Посольство США натякнуло на причетність Кремля до вбивства Бабченка
14:46, 30 травня 2018Суспільство
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Американська сторона підтримує ретельне та неупереджене розслідування вбивства російського журналіста.
Аркадій Бабченко / REUTERS
Посольство США в Україні прокоментувало вбивство російського журналіста та письменника Аркадія Бабченка у Києві.
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«Чергове вбивство росіянина-емігранта, що критикував Кремль, знову в Україні. Наші найщиріші співчуття родині та колегам Аркадія Бабченка», – говориться у повідомленні посольства в Twitter.
Зазначаэться, що американська сторона разом з урядом України підтримує ретельне та неупереджене розслідування, що дозволить притягти винних до відповідальності.
Як повідомляв УНІАН, відомого російського журналіста, військового кореспондента і письменника Аркадія Бабченка застрелили на порозі квартири у будинку, де він жив (Дніпровський район Києва) ввечері 29 травня. Поліція проводить розслідування.
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