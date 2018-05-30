Поліція назвала основні версії вбивства російського журналіста Бабченка

Речник Нацполіції Ярослав Тракало запевнив, що в ході розслідування вбивства буде проведено весь комплекс необхідних експертиз.

Основними версіями вбивства журналіста телеканалу ATR, громадянина РФ Аркадія Бабченка в Києві є професійна діяльність та його громадянська позиція.

Про це в коментарі УНІАН повідомила речниця Головного управління Національної поліції України у м. Києві Оксана Блищик.

«Серед версій, які розглядає слідство – це професійна діяльність та громадянська позиція. Разом з цим ми повинні об’єктивно розібратися в усіх обставинах в ході розслідування, можливо тоді з’являться інші мотиви та версії», - заявила Блищик.

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За її словами, на даний час слідство не схиляється до жодної з версій.

Своє чергою речник Національної поліції Ярослав Тракало у коментарі УНІАН запевнив, що в ході розслідування вбивства буде проведено весь комплекс експертиз: «Всі необхідні експертизи будуть проведені – судово-медична, балістична та інші».

Як повідомляв УНІАН, відомого російського журналіста, військового кореспондента і письменника Аркадія Бабченка застрелили в Дніпровському районі Києва на порозі будинку, в якому він мешкав, увечері 29 травня.

Поліція проводить розслідування.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін на засіданні Радбезу ООН у Нью-Йорку заявив, що Москва завжди вважала Бабченка своїм ворогом.

Він зазначив, що ще рано робити висновки про те, хто стоїть за вбивством журналіста, але Росія причетна до аналогічних вбивств у минулому.