У внутрішніх документах Росія визнає Сенцова громадянином України - адвокат

Довідка консульству України в Єкатеринбурзі посвідчує, що Олег Сенцов є громадянином України.

Федеральна служба виконання покарань Росії у документах зазначає, що Олег Сенцов є громадянином України.

Як передає Українська правда, про це повідомив адвокат Сенцова Дмитро Дінзе. Зазначається, що Управління Федеральної служби виконання покарань по Ямало-Ненецькому округу Міністерства юстиції РФ видало довідку консульству України в Єкатеринбурзі, яка посвідчує, що Олег Сенцов є громадянином України.

"Засуджений Сенцов О.Г. - громадянин Республіки Україна. Прибув етапом 09.10. 2017 року. В особистій справі паспорт ЕС 477125 виданий 12 листопада 1997 року", - йдеться у довідці.

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Таким чином, це спростовує твердження російської сторони проте, що Сенцов на момент засудження був громадянином РФ.

Як повідомляв УНІАН, співробітники ФСБ РФ затримали Сенцова в Криму навесні 2014 року. Його переправили до Росії, де судили за сфабрикованим звинуваченням в організації терактів і підпалів офісів партій на півострові. Російський суд в серпні 2015 року засудив його до 20 років ув'язнення.

Сенцов утримується в колонії в місті Лабитнангі на Ямалі.

14 травня Сенцов оголосив голодування з вимогою звільнити всіх українських політв'язнів.