У Сенцова відмовляють рецептори - Денісова

Український обмудсмен заявила про небезпечну ситуацію у зв'язку зі станом здоров'я Сенцова, який з 14 травня продовжує голодувати.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова звернулась до керівника Федеральної служби виконання покарань Російської Федерації Геннадія Корнієнка терміново надати доступ до незаконно ув'язненого українського режисера Олега Сенцова.

Про це український омбудсмен повідомила на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

Вона повідомила про розмову з адвокатом українського режисера Дмитром Дінзе, який знову відвідав Сенцова.

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"Говорить, що Олег дуже блідий, мало рухається, майже не встає з ліжка. Лікарі кажуть, що в нього вже відмовляють рецептори. Друга криза (перша була на 26-й день голодування) може статися в будь-який момент. Як припускає адвокат, з цього моменту одразу почнуть примусове годування", - заявила Денісова.

Вона наголосила, що "ситуація небезпечна!".

"Тому я звертаюсь до керівника Федеральної служби виконання покарань РФ Геннадія Корнієнка з проханням терміново надати допуск мені на відвідання Олега Сенцова!", - наголосила український омбудсмен.

Як повідомляв УНІАН, 21 червня президент України Петро Порошенко закликав президента РФ Володимира Путіна звільнити українських заручників та допустити Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Людмилу Денісову до режисера Олега Сенцова та інших ув’язнених українців.

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Сьогодні Денісова заявила, що продовжує шукати компроміс у перемовинах з російською стороною з метою отримання дозволу на відвідування українських політичних в'язнів в Росії після чергової зустрічі з омбудсменом Російської Федерації Тетяною Москальковою.

Міністерство юстиції подало звернення до Європейського суду з прав людини про порушення Росією прав незаконно засудженого українського режисера Олега Сенцова.

Довідка УНІАН. Співробітники ФСБ РФ затримали Сенцова в Криму навесні 2014 року. Його переправили до Росії, де судили за сфабрикованим звинуваченням в організації терактів і підпалів офісів партій на півострові. Російський суд у серпні 2015 року засудив його до 20 років ув’язнення. Сенцова утримують у колонії в місті Лабитнангі на Ямалі.

14 травня він розпочав голодування з вимогою до Кремля звільнити всіх українських політв’язнів.

15 червня Денісову не пустили в колонію до Сенцова.