Під час обстрілів бойовиками Луганської області пошкоджено будинки та комунікації

Як йдеться в повідомленні прес-служби голови Луганської обласної держадміністрації (ОДА) Геннадія Москаля, під обстріл потрапили населені пункти Станиця Луганська, Щастя, Трьохізбенка, Чорнухине, Золоте, Вільхова. Ніхто з мирних жителів не постраждав.

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Геннадій Москаль додав, що на околиці Станиці Луганської протягом доби періодично починалися ближні бої із застосуванням мінометів і стрілецької зброї, був здійснений масивний обстріл з "Градів" селища Вільхова, в результаті чого пошкоджено житлові будинки на вулицях Калініна і Чапаєва.

Крім того, після вчорашнього ремонту працівниками газового господарства газопроводу та відновлення центрального теплопостачання був знову перебитий газопровід. Тиск газу різко впав, частина райцентру залишається без тепла. Кілька вулиць районного центру, а також селище Вільхова і Болотене залишаються без електроенергії через пошкоджених ліній електропередачі.

В Щасті, незважаючи на артилерійські і мінометні обстріли, всі системи життєзабезпечення (тепло, вода, газ, електроенергія) функціонують нормально, надзвичайних ситуацій немає.

У селищі Трьохізбенка Новоайдарського району, який постійно обстрілюють бойовики, знову вдалося майже повністю відновити електроенергію. Станом на ранок четверга, світла немає тільки на кількох вулицях через локальні обриви ліній електропередачі. Протягом дня ремонтні бригади будуть намагатися повністю забезпечити Трьохізбенку електроенергією.

У селищі Кримське світло поки відсутнє через пошкоджені ЛЕП. Туди вже виїхали ремонтні бригади, у разі вогневого затишшя вони почнуть відновлювальні роботи.