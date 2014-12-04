На Дніпропетровщині піймали псевдоволонтера, шахраю світить до 3 років тюрми

За інформацією обласної міліції, затримання відбулося на автостанції Павлограда. Як з’ясувалося, 43-річного затриманого вже притягували до кримінальної відповідальності.

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Наразі слідчий відділ міліції Павлограда відкрив кримінальне провадження за статтею «шахрайство» Кримінального кодексу України. Псевдоволонтерові загрожує покарання – від штрафу до 850 гривень до обмеження волі на строк до 3 років, передає Радіо Свобода.

Водночас волонтери Павлограда, які займаються збиранням і доправленням гуманітарної допомоги бійцям у зону АТО, розповіли, що це не перший випадок «роботи» псевдоволонтерів у місті. Як повідомила волонтерка об’єднання волонтерів «Армія допомоги» Анна Третьяк, зокрема, такий випадок зафіксували минулого тижня.

«Минулого тижня ми дізналися, що по місті ходила жінка і, представляючись волонтеркою, збирала кошти нібито для чотирьох важкопоранених бійців у міській 4-ій лікарні. Однак в лікарні прокоментували, що наразі там перебуває двоє важкопоранених бійців, лікарня не потребує коштів на їхнє лікування і ніякого збору не оголошували, отже та жінка – псевдоволонтер. Сьогодні я телефонувала до лінійного відділу міліції Павлограда, аби дізнатись, чи не фіксували псевдоволонтерів на залізничному вокзалі. Поки таких випадків не було. Усі ці повідомлення про псевдоволонтерів дуже підривають репутацію справжніх волонтерів, адже ми стараємось заслужити довіру людей, а через ці випадки люди нам перестають довіряти», – сказала Анна Третьяк.

За її даними, наразі у Павлограді діє кілька волонтерських об’єднань, два з них – найактивніші, зараз волонтери відійшли від практики доправлення необхідних речей і харчів до штабів військових частин і тепер працюють за принципом адресної доставки «із рук в руки» бійцям у зоні АТО.

Раніше двоє волонтерів із Павлограда, перевозячи гуманітарну допомогу армії в зону АТО, були затримані представниками угруповання «ДНР» іпровели в полоні більше місяця. Після повернення додому чоловіки не припинили діяльності з допомоги армії.