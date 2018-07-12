До дня фотографа: найбільш продавані знімки фотосервісу УНІАН

Фотослужба агентства УНІАН створена 19 квітня 1999 році і з тих пір накопичила фотоархів понад 800 тисяч знімків.

12 липня у світі відзначається День фотографа. Проголосив його таким сам Папа Римський у день вшанування святої Вероніки, яка вважається покровителькою фотографії.

З цієї нагоди фотослужба УНІАН представляє добірку з десяти фото, які продавалися найбільше за час її існування.

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Фотослужба агентства УНІАН створена 19 квітня 1999 році. З нею співпрацюють більш ніж п'ятдесят ведучих фоторепортерів України. Послуги фотосервісу - це насамперед одна з перших в Україні оперативних фотослужб новин, що надає в режимі реального часу цифрову фотострічку високохудожніх і високоякісних зображень, які щодня ілюструють найважливіші події в Україні.

Наразі УНІАН має фотоархів обсягом понад 800 тисяч фотографій. Стрічка фотоновин і фотоархів містять фотоінформацію про найважливіші події політичного, економічного, наукового, військового, спортивного, культурного і духовного життя України, жанрові, етнографічні і пейзажні фотознімки, портрети ведучих політичних лідерів і представників ділового світу, культури і шоу-бізнесу.