До дня фотографа: найбільш продавані знімки фотосервісу УНІАН

13:12, 12 липня 2018
Суспільство
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Голова Дніпропетровської ОДА, кандидат в президенти ФФУ Ігор Коломойський під час позачергового конгресу Федерації футболу України в Києві, 6 березня 2015 року
Голова Дніпропетровської ОДА, кандидат в президенти ФФУ Ігор Коломойський під час позачергового конгресу Федерації футболу України в Києві, 6 березня 2015 року /  © Фото Мусієнко Владислав / УНІАН
Прототип паспортної картки, яку продемонстрували на прес-конференції на тему: «Україна готова до масового випуску електронних паспортів і ID-карт», в Києві, 21 червня 2011 року
Прототип паспортної картки, яку продемонстрували на прес-конференції на тему: «Україна готова до масового випуску електронних паспортів і ID-карт», в Києві, 21 червня 2011 року /  © Фото Володимир Гонтар / УНІАН
Киянин з квитанціями на оплату за житлово-комунальні послуги в черзі в касу одного з філіалів Ощадбанку Києва, 19 березня 2011 року
Киянин з квитанціями на оплату за житлово-комунальні послуги в черзі в касу одного з філіалів Ощадбанку Києва, 19 березня 2011 року /  © Фото Олександр Синиця / УНІАН
Бізнесмен Костянтин Григоришин під час VII українсько-російського економічного форуму в Києві, 18 травня 2010 року
Бізнесмен Костянтин Григоришин під час VII українсько-російського економічного форуму в Києві, 18 травня 2010 року /  © Фото Іван Фролов / УНІАН
Українські олігархи Дмитро Фірташ та Рінат Ахметов потискують один одному руки перед початком VII українсько-російського економічного форуму в Києві, 18 травня 2010 року
Українські олігархи Дмитро Фірташ та Рінат Ахметов потискують один одному руки перед початком VII українсько-російського економічного форуму в Києві, 18 травня 2010 року /  © Фото Іван Фролов / УНІАН
Лідер Партії регіонів Віктор Янукович зі своїм старшим сином Олександром перед початком ХІІ з’їзду Партії регіонів у Києві, на якому його було висунуто кандидатом в президенти, 23 жовтня 2009 року
Лідер Партії регіонів Віктор Янукович зі своїм старшим сином Олександром перед початком ХІІ з’їзду Партії регіонів у Києві, на якому його було висунуто кандидатом в президенти, 23 жовтня 2009 року /  © Фото УНІАН
Купюри номіналом 500 і 200 гривень під час презентації акції «Клад Мазепи» в Києві, 15 червня 2009 року
Купюри номіналом 500 і 200 гривень під час презентації акції «Клад Мазепи» в Києві, 15 червня 2009 року /  © Фото Володимир Гонтар / УНІАН
Народний депутат (БЮТ), член Комітету ВРУ з питань фінансів і банківської діяльності Олександр Шепелєв під час прес-конференції в УНІАН, 30 серпня 2007 року
Народний депутат (БЮТ), член Комітету ВРУ з питань фінансів і банківської діяльності Олександр Шепелєв під час прес-конференції в УНІАН, 30 серпня 2007 року /  © Фото Олександр Синиця / УНІАН
Автомобілі на одному з авторинків в Києві, 27 січня 2007 року
Автомобілі на одному з авторинків в Києві, 27 січня 2007 року /  © Фото Костянтин Михайленко / УНІАН
Українські громадяни чекають у черзі на отримання візи до Польщі біля стін Генерального консульства Республіки Польща у Львові, 11 травня 2005 року
Українські громадяни чекають у черзі на отримання візи до Польщі біля стін Генерального консульства Республіки Польща у Львові, 11 травня 2005 року /  © Фото Віталій Грабар / УНІАН

12 липня у світі відзначається День фотографа. Проголосив його таким сам Папа Римський у день вшанування святої Вероніки, яка вважається покровителькою фотографії.

З цієї нагоди фотослужба УНІАН представляє добірку з десяти фото, які продавалися найбільше за час її існування.

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Фотослужба агентства УНІАН створена 19 квітня 1999 році. З нею співпрацюють більш ніж п'ятдесят ведучих фоторепортерів України. Послуги фотосервісу - це насамперед одна з перших в Україні оперативних фотослужб новин, що надає в режимі реального часу цифрову фотострічку високохудожніх і високоякісних зображень, які щодня ілюструють найважливіші події в Україні.

Наразі УНІАН має фотоархів обсягом понад 800 тисяч фотографій. Стрічка фотоновин і фотоархів містять фотоінформацію про найважливіші події політичного, економічного, наукового, військового, спортивного, культурного і духовного життя України, жанрові, етнографічні і пейзажні фотознімки, портрети ведучих політичних лідерів і представників ділового світу, культури і шоу-бізнесу.

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Теги: #фотограф#фоторепортаж УНІАН#добірка фото