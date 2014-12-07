У МВС кваліфікували вчорашній вибух міськвідділу міліції в Авдіївці як теракт

МВС України відкрило кримінальне провадження за фактом вчорашнього артобстрілу Авдіївського райвідділу міліції та кваліфікувало його як терористичний акт.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, 6 грудня близько 19.30 в ході артилерійського обстрілу терористами Авдіївки сталося пряме влучення у будівлю відділу міської міліції, де несли службу міліціонери Донецького регіону та правоохоронці з Черкаської області як додані сили.

Читайте такожСтало відомо подробиці вибуху міськвідділу міліції в Авдіївці: контужено дві особи

"Снаряд поцілив у перший поверх чотириповерхової будівлі міськвідділу. Частково зруйновано стіну будівлі, пошкоджено внутрішнє майно. В результаті вибуху отримали тілесні ушкодження 25-річний співробітник черкаської міліції та 45-річний оперативний черговий Авдіївського міськвідділу. Постраждалим надана медична допомога. Інші співробітники не постраждали", - повідомили в МВС.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 258 (теракт) Кримінального кодексу України.