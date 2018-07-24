Опальна екс-"віагра" поскаржилася, що не змогла повернутися з України до Росії

У співачки виникли несподівані проблеми з квитком на потяг.

Любителька Росії екс-"віагра" Анна Седокова поскаржилася, що не змогла спокійно виїхати з України до Росії. У співачки виникли проблеми з квитками.

Відповідний пост співачка опублікувала у своєму Instagram.

"Справа в тому, що квиток куплений в Москві, неможливо роздрукувати в Києві і так само, навпаки. Отже, сказали ті квитки здавати і купувати нові, а у мене карту заблокували, а коли її розблокували, продаж квитків був вже завершений", - поскаржилася артистка.

"Отже, всі мої 6 валіз і 26 пакетиків, Гектор, коляска, няня, сервіз від мами, іграшки від подружки спакувалися назад в машину і поїхали назад. Малюк смішив мене всю дорогу, а я дивилася у вікно, тихо плакала і думала, як же я втомилася бути сильною..." - написала співачка.

Як повідомляв УНІАН, українська співачка Світлана Лобода, вже довгий час виступає і працює в Росії, приїхала в Київ.