Опальна екс-"віагра" поскаржилася, що не змогла повернутися з України до Росії
Любителька Росії екс-"віагра" Анна Седокова поскаржилася, що не змогла спокійно виїхати з України до Росії. У співачки виникли проблеми з квитками.
Відповідний пост співачка опублікувала у своєму Instagram.
"Справа в тому, що квиток куплений в Москві, неможливо роздрукувати в Києві і так само, навпаки. Отже, сказали ті квитки здавати і купувати нові, а у мене карту заблокували, а коли її розблокували, продаж квитків був вже завершений", - поскаржилася артистка.
Це я. Дощ, перехід, кульки. Ще пачка памперсів була. Я за дві години до того, як не потрапила в свій поїзд. Справу було сьогодні і передбачалося, що останній пост буде викладений вже під заколисуючий стукіт коліс поїзда, але немає. Справа в тому, що квиток куплений в Москві, неможливо роздрукувати в Києві і точно так же, навпаки. І ось стою я біля каси , з малим на руках, 6 валізами з дитячими машинками і бананами від мами, а в касі мила дівчина каже - Раніше думати треба було ! Ну, звичайно, раніше, я що сперечаюся, чи що. Але у мене бачите кульки в голові. Я ж дітей порадувати хотіла. Отже, сказали ті Квитки здавати і купувати нові, а у мене карту заблокували, а коли її розблокували, продаж квитків була вже завершена. За 15 хвилин закінчується. Це вам такий лайфХак від Сєдокової 🤦🏽♀️. Отже, всі мої 6 валіз і 26 пакетиків, Гектор, коляска , Няня, сервіз від мами, іграшки від подружки, упаковались назад в машину і поїхали назад. Малюк смішив мене всю дорогу, а дивилася у вікно, тихо плакала і думала, як же я втомилася бути сильною...
"Отже, всі мої 6 валіз і 26 пакетиків, Гектор, коляска, няня, сервіз від мами, іграшки від подружки спакувалися назад в машину і поїхали назад. Малюк смішив мене всю дорогу, а я дивилася у вікно, тихо плакала і думала, як же я втомилася бути сильною..." - написала співачка.
Як повідомляв УНІАН, українська співачка Світлана Лобода, вже довгий час виступає і працює в Росії, приїхала в Київ.