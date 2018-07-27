Змінився до невпізнання: зовнішній вигляд Бориса Моїсеєва налякав прихильників (фото)
10:13, 27 липня 2018Суспільство
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Виконавець хіта "Голубая луна", очевидно, не може відновитися після інсульту.
У Бориса Моїсеєва проблеми зі здоров'ям / фото instagram.com/bmoiseevpro
Російський співак і шоумен Борис Моїсеєв поділився в мережі новими знімками, які шокували його шанувальників.
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Фото, опубліковані артистом в Instagram, були зроблені під час відпочинку в Юрмалі.
Шанувальники творчості співака припустили, що йому важко самостійно пересуватися. Вони в коментарях під фото бажають йому здоров'я і довгих років життя.
За даними kp.ru, інсульт Моїсеєв пережив вісім років тому, однак проблеми зі здоров'ям повернулися. Борис, за словами його близьких, давно не виступає і насилу говорить.
фото instagram.com/bmoiseevpro
фото instagram.com/bmoiseevpro
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