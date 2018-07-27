Змінився до невпізнання: зовнішній вигляд Бориса Моїсеєва налякав прихильників (фото)

Виконавець хіта "Голубая луна", очевидно, не може відновитися після інсульту.

Російський співак і шоумен Борис Моїсеєв поділився в мережі новими знімками, які шокували його шанувальників.

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Фото, опубліковані артистом в Instagram, були зроблені під час відпочинку в Юрмалі.

Шанувальники творчості співака припустили, що йому важко самостійно пересуватися. Вони в коментарях під фото бажають йому здоров'я і довгих років життя.

За даними kp.ru, інсульт Моїсеєв пережив вісім років тому, однак проблеми зі здоров'ям повернулися. Борис, за словами його близьких, давно не виступає і насилу говорить.

Як повідомляли ЗМІ, російський співак Йосип Кобзон, який бореться з онкологічним захворюванням, потрапив до лікарні.