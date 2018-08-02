Помер актор із "Жорстокого романсу" та "Вічного поклику"

У Юрія Мартинова були ролі в таких картинах, як "Тіні зникають опівдні" і "Вічний поклик".

У віці 84 років помер радянський і російський актор Юрій Мартинов. Про це повідомили у прес-службі Державного театру кіноактора. Читайте такожУ РФ померла зірка серіалу "Далекобійники" Зіграв у понад 120 фільмах, серед яких – "Жорстокий романс", "Вокзал для двох", "Тіні зникають опівдні", "Невловимі месники", "Той самий Мюнхгаузен", "Вічний поклик". Як повідомляв УНІАН, 18 липня помер актор Владислав Жуковський, який знімався у "Вулицях розбитих ліхтарів".

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