Помер актор із "Жорстокого романсу" та "Вічного поклику"

15:29, 02 серпня 2018
Суспільство
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Юрій Мартинов. Кадр з фільму "Вічний поклик"

Про це повідомили у прес-службі Державного театру кіноактора.

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Зіграв у понад 120 фільмах, серед яких – "Жорстокий романс", "Вокзал для двох", "Тіні зникають опівдні", "Невловимі месники", "Той самий Мюнхгаузен", "Вічний поклик".

Як повідомляв УНІАН, 18 липня помер актор Владислав Жуковський, який знімався у "Вулицях розбитих ліхтарів".

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Теги: #смерть#актор