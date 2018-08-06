"Як огидно руйнувати сім'ю!": батько Ані Лорак відреагував на скандал зі зрадою чоловіка співачки

В кінці липня чоловіка Ані Лорак помітили в одному з київських караоке в обіймах молодої дівчини. Мурат ніжно обіймав супутницю і гладив внутрішню сторону її стегна. Нічний заклад пара, нібито, також покинула разом.

Батько української співачки Ані Лорак Мирослав Куєк прокоментував чутки про зради чоловіка співачки - турецького бізнесмена Мурата Налчаджіоглу.

Так, в інтерв'ю російському виданню "СтарХит" чоловік заявив, що вся ця історія занадто роздута.

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"Все у них з Муратом нормально, вони разом. Не розумію, навіщо так перебільшувати, як огидно руйнувати сім'ю!", - сказав він.

Нагадаємо, що наприкінці липня чоловіка Ані Лорак помітили в одному з київських караоке в обіймах молодої дівчини. Мурат ніжно обіймав супутницю і гладив внутрішню сторону її стегна. Нічний заклад пара, нібито, також покинула разом.