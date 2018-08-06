"Допомогли мультики": відомий нігерійський співак розповів, як вивчив українську

Лео Мантису допомогли у вивченні української дитячі мультики.

Популярний нігерійський музикант, учасник шоу Голос країни Лео Мантіс (Леонардо Ободоєке) розповів, як йому вдалося майже бездоганно вивчити українську.

В інтерв'ю журналу Ukrainian People він зізнався, що після приїзду до Тернополя з Нігерії докладав дуже багато зусиль, щоб вивчити мову країни, яка стала для нього другою батьківщиною.

Читайте такожЖурналісти дізналися, скільки міг витратити Винник на день народження у Домінікані (відео)

"Кожен день в три години ночі (вдень Леонардо навчався в Тернопільському медичному університеті) я займався граматикою, лексикою... На жаль, в Інтернеті дуже мало навчальних матеріалів, які можуть допомогти у вивченні української, тому було складніше. Також дивився мультфільми, адже вони придумані для дітей, там, як правило, дуже прості пропозиції, і герої використовують легку розмовну мову. Моїм улюбленим був "Чіп і Дейл", про двох бурундуків. Вони дуже швидко говорили, іноді я не встигав почути і зрозуміти, але це допомагало мені сприймати мову на слух. Ще один помічник - різного роду література, багато читав творів українських", - зазначив музикант.